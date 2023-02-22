Как отмыть стенки душевой кабины раз и навсегда: потом грязь будет скатываться сама

Душевая кабина со стеклянными стенками может стать настоящей бедой для женщин, особенно, если вода в их населенном пункте не лучшего качества. Примеси неизменно оставляют на поверхностях белые следы, с которыми гораздо труднее справиться, чем с обычной грязью.

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Часто новомодные чистящие средства только расстраивают, чем справляются с проблемой.

Однако блогеры предложили метод, который позволит не только отмыть стеклянные стенки душевой, но и решить проблему с очищением надолго.

Сначала вымойте поверхности душевой кабины обычным методом, а потом возьмите немного ополаскивателя для посудомоечной машины, нанесите на бумажное полотенце и пройдитесь им по стенкам. Далее слегка смочите поверхность водой и протрите сухой тряпочкой.

После этой процедуры вся грязь и неорганические вещества, которые содержатся в воде, будут просто скатываться вниз.

Источник: Telegram-канал «Домашний очаг».