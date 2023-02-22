Как при помощи копеечного средства мгновенно сделать волосы роскошными: есть у каждого дома

Сейчас салоны красоты предлагают наперебой процедуры, которые делают волосы блестящими и рассыпающимися. Однако стоят они немалых денег — от пяти до 10 тысяч. Да и не всегда за такие средства мы получаем эффект «вау».

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На самом деле, если проявить смекалку, то и дома любые волосы можно привести в порядок без особых трат.

Все, что для этого понадобится, — это подрезать посеченные кончики и достать из аптечки обычный йод.

Наливаете в банку два литра воды, добавляете в нее 10 капель воды и прополаскиваете волосы этим составом. Вы будете поражены, как изменятся ваши волосы!

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».