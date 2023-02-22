Названы лучшие женские духи на весну 2023 года: мужчины оборачиваются завороженно

Эксперты считают, что весной и летом становятся особенно актуальны цветочные, свежие, травянистые, сочные фруктовые и ягодные ароматы. К тому же именно на них особенно ярко реагируют мужчины.

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Проведенные исследования выявили, что свыше 80% представителей сильной половины человечества больше всего любят, когда дамы и девушки пользуются цветочными и фруктовыми духами.

Эксперты назвали самые актуальные и подходящие к весенне-летнему сезону 2023 года. Это тропический аромат Taj Sunset, Escada, запах сада в вплощении Aqua Allegoria Limon Verde, Guerlain, свежий лимон Eau d’Hadrien, Annick Goutal, аромат с привкусом детства I Love Love, Moschino, необыкновенные духи Sorrel & Lemon Thyme, Jo Malone.

Источник: samyiluchshiy.ru.