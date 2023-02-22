Самый лучший шоколад – названия: эксперты определили десерт с идеальным вкусом и составом

Российский шоколад занял достойные места в рейтинге экспертов «Марки качества». Исследователи, опираясь на качественные и вкусовые показатели, определили лучшие марки шоколада, которые продаются на территории РФ. И отечественные производители там проявили себя великолепно!

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В тройке лучшего горького шоколада, к примеру, оказались такие российские марки, как «К.Коркунов» и «Победа вкуса». Также отечественным наименованиям составил компанию швейцарский Lindt.

В топ-3 темного шоколада засветились такие отечественные наименования, как «Бабаевский» и «Россия Щедрая душа». Ну и иностранный «приятель» - Ritter Sport, который производят в Германии.

В числе лучшего молочного шоколада оказалась российская «Аленка». Также в топе-3 тут значатся швейцарский Nesquik и германская Milka.

Источник: markakachestva.ru.