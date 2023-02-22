Какие женщины живут дольше всех: называем имена, в которые заложен код счастья

Чтобы ваша дочь жила долго и счастливо, нужно дать ей правильное имя, уверены эзотерики. В нем заложен код, который диктует ей судьбу.

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Например, Анастасии часто становятся долгожительницами благодаря своему крепкому здоровью от природы. А еще они любят следит за собой и внимательно относятся к тому, какие сигналы подает им организм.

Людмилы любят ходить к врачам и ценят правила, поэтому не запускают свой организм. И правильно! Результат — долгие годы здоровой и счастливой жизни.

Валентины обычно имеют крепкую нервную систему. Потому спокойно реагируют на неприятности, сохраняя душевный баланс. Не удивительно, что живут они долго и счастливо.

Источник: progoroduhta.ru.