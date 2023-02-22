Доллар сегодня сокрушился! Курс, который прогнозировали, но никто не верил

Курс доллара, по данным на 7 утра Москвы, снизился на 8 копеек — до 74,97 рубля, курс юаня составил 10,85 рубля, курс евро уменьшился на 7 копеек, дойдя до 80,04 рубля.

Отметим, что ранее некоторые аналитики предсказывали американскому доллару падение. Эксперты говорили, что он стабилизируется на 73 рублях, но им не верили, поскольку торги выдавали обратное. Теперь мы видим, что эти предсказания сбываются.

Источник: 1prime.ru.