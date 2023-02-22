Как один лимон и миска воды превратит вашу микроволновку в новую: чистейшая и пахнет свежестью

Если все это сразу не убрать, внутри печи появятся не только засохшие и трудновыводимые пятна, но и неприятный запах.

Чтобы избавиться от этих неприятностей, нам понадобится всего лишь стеклянная миска с водой и один лимон. Фрукт нужно нарезать на кусочки и опустить в воду.

Посуду отправляем в микроволновку, включаем на полную мощность на 10–15 минут, потом ждем еще несколько минут, не открывая дверцу, чтобы пар погулял внутри.

Далее миску вынимаем и протираем стенки чистой губкой.

Если загрязнения сильные, то помогаем себе содой.

Ингредиенты: burninghut.ru.