Как один лимон и миска воды превратит вашу микроволновку в новую: чистейшая и пахнет свежестью

Микроволновки очень быстро теряют свой прежний вид из-за способности расплескивать подогреваемую в них пищу. И как бы вы не старались, жир, капли, кусочки все равно рано или поздно окажутся на стенках.
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Если все это сразу не убрать, внутри печи появятся не только засохшие и трудновыводимые пятна, но и неприятный запах.
Чтобы избавиться от этих неприятностей, нам понадобится всего лишь стеклянная миска с водой и один лимон. Фрукт нужно нарезать на кусочки и опустить в воду.
Посуду отправляем в микроволновку, включаем на полную мощность на 10–15 минут, потом ждем еще несколько минут, не открывая дверцу, чтобы пар погулял внутри.
Далее миску вынимаем и протираем стенки чистой губкой.
Если загрязнения сильные, то помогаем себе содой.
Ингредиенты: burninghut.ru.