Как по форме попы определить судьбу женщины: круглая, квадратная, сердцем, треугольником

Немало написано про то, как линии на ладонях влияют на судьбу человека. Также определяют характер и предначертание фортуны по глазам и губам. Но, оказывается, рассмотреть будущее женщины можно и по форме ее ягодиц.

Если попа квадратная, то мы имеем дело с целеустремленной дамой, она всегда добивается своего, независимо от обстоятельств. Такая женщина упорна, настойчива, часто преуспевает в делах, творчестве и бизнесе.

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Обладательницы круглых ягодиц обычно отличаются позитивностью, жизнерадостностью и независимостью. Они довольно амбициозны, но боятся неудач. Кроме того, они честны, порядочны и обязательны.

Женщины с ягодицами в форме перевернутого сердца склонны к уединению, часто выглядят таинственно и интригующее, покоряя тем самым мужчин. Они предпочитают искренность в любовных отношениях и обладают большим потенциалом. Часто ухожены и следуют трендам.