Как по форме попы определить судьбу женщины: круглая, квадратная, сердцем, треугольником

Немало написано про то, как линии на ладонях влияют на судьбу человека. Также определяют характер и предначертание фортуны по глазам и губам. Но, оказывается, рассмотреть будущее женщины можно и по форме ее ягодиц.
Если попа квадратная, то мы имеем дело с целеустремленной дамой, она всегда добивается своего, независимо от обстоятельств. Такая женщина упорна, настойчива, часто преуспевает в делах, творчестве и бизнесе.
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Обладательницы круглых ягодиц обычно отличаются позитивностью, жизнерадостностью и независимостью. Они довольно амбициозны, но боятся неудач. Кроме того, они честны, порядочны и обязательны.
Женщины с ягодицами в форме перевернутого сердца склонны к уединению, часто выглядят таинственно и интригующее, покоряя тем самым мужчин. Они предпочитают искренность в любовных отношениях и обладают большим потенциалом. Часто ухожены и следуют трендам.
Те, у кого попы имеют форму треугольника, часто бывают умны, уверены в своих силах, к тому же стрессоустойчивы. Они легко вливаются в новые коллективы и начинают жизнь заново, а любовные неудачи воспринимают как очередной жизненный опыт, не более того.
Источник: inosmi.ru.