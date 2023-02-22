Дефолту быть: доллар заставил шевелиться людей — срочно распродают

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Вместе с тем курс доллара волнует не только россиян, в Америке, несмотря на стабильность в этом смысле, давно говорят о том, что скоро в стране произойдет дефолт. США не поднимает потолок госдолга.

Кроме того, продолжает печатать дополнительные банкноты, не имея для этого достаточных оснований. Скоро эта ситуация может произвести эффект лопнувшего мыльного пузыря.

Даже глава минфина США Джанет Йеллен открыто заявила о возможности приближающегося дефолта, а инвесторы начали активно распродавать облигации, тем самым подтверждая ее слова.