До конца месяца! Доллар преподнесет россиянам сюрприз — такого подвоха не ждал никто

До конца месяца! Доллар преподнесет россиянам сюрприз – такого подвоха не ждал никто

Доллары. Фото: Global Look Press

Аналитики сейчас делают самые разные прогнозы.

Доллар сейчас демонстрирует ежедневную положительную динамику в своем курсе на московских валютных торгах. Некоторые аналитики не исключают, что американские наличные достигнут цифры в 80 рублей.

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Однако начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко полагает, что доллар удивит нас в обратную сторону.

На фоне ожиданий по его возрастанию доллар, напротив, остановится и даже может потерять свои позиции, скатившись к прежним цифрам.

Скорее всего, до конца месяца диапазон движения составит 73,5–75,5 рубля.

Источник: 1prime.ru.

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