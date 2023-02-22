До конца месяца! Доллар преподнесет россиянам сюрприз — такого подвоха не ждал никто

Однако начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко полагает, что доллар удивит нас в обратную сторону.

На фоне ожиданий по его возрастанию доллар, напротив, остановится и даже может потерять свои позиции, скатившись к прежним цифрам.

Скорее всего, до конца месяца диапазон движения составит 73,5–75,5 рубля.

Источник: 1prime.ru.