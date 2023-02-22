До конца месяца! Доллар преподнесет россиянам сюрприз — такого подвоха не ждал никто

Доллар сейчас демонстрирует ежедневную положительную динамику в своем курсе на московских валютных торгах. Некоторые аналитики не исключают, что американские наличные достигнут цифры в 80 рублей.
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Однако начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко полагает, что доллар удивит нас в обратную сторону.
На фоне ожиданий по его возрастанию доллар, напротив, остановится и даже может потерять свои позиции, скатившись к прежним цифрам.
Скорее всего, до конца месяца диапазон движения составит 73,5–75,5 рубля.
Источник: 1prime.ru.