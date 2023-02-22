Картофель фри за один рубль: «Вкусно — и точка» порадует россиян в ближашие дни

«Вкусно и точка»

«Вкусно — и точка». Фото: Global Look Press 

Ресторан быстрого питания приготовил свежие акции для посетителей.

Любителям «Вкусно — и точка» рассказали, как получить картофель фри и наггетсы за копейки.

Оказалось, первое блюдо можно приобрести всего за один рубль. А второе — в виде девяти штучек — по 89 рублей.

Ресторан быстрого питания предлагает скачать их приложение и воспользоваться акцией, которая продлится до пятого марта. 

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Однако, чтобы получить такие подарки от ресторана, нужно собрать корзину на 349 рублей. Об этом рассказали на сайте vkusnoitochka.ru.

Напомним, некоторые товары станут дешевле уже в марте.

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