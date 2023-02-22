«Стоит она в разы дешевле»: эксперты рассказали, какая красная рыба самая полезная

Эксперт по рыболовству Александр Савельев рассказал, на что обращать внимание при покупке красной рыбы.

Специалист отметил, что рыба, выращенная в искусственных условиях, дороже и хуже по качеству той, что выросла в естественных условиях.

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