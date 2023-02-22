«Стоит она в разы дешевле»: эксперты рассказали, какая красная рыба самая полезная

Красная рыба

Красная рыба. Фото: Global Look Press 

Стало известно, какой сорт полезного продукта купить без урона для кошелька.

Эксперт по рыболовству Александр Савельев рассказал, на что обращать внимание при покупке красной рыбы.

Специалист отметил, что рыба, выращенная в искусственных условиях, дороже и хуже по качеству той, что выросла в естественных условиях.

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«Существует 12 видов красной рыбы дикого происхождения с Дальнего Востока, от симы до кеты – нерка, горбуша и прочие лососевые. Это прекрасная, полезная рыба, которой в России вдоволь, и стоит она в разы дешевле, чем аквакультурная, искусственно выращенная. Берите дальневосточную рыбу, чтобы укрепить здоровье», – отметили в radiosputnik.ria.ru.

Напомним, некоторые товары станут дешевле уже в марте.

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