«Стоит она в разы дешевле»: эксперты рассказали, какая красная рыба самая полезная

Эксперт по рыболовству Александр Савельев рассказал, на что обращать внимание при покупке красной рыбы.
Специалист отметил, что рыба, выращенная в искусственных условиях, дороже и хуже по качеству той, что выросла в естественных условиях.
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«Существует 12 видов красной рыбы дикого происхождения с Дальнего Востока, от симы до кеты – нерка, горбуша и прочие лососевые. Это прекрасная, полезная рыба, которой в России вдоволь, и стоит она в разы дешевле, чем аквакультурная, искусственно выращенная. Берите дальневосточную рыбу, чтобы укрепить здоровье», – отметили в radiosputnik.ria.ru.
Напомним, некоторые товары станут дешевле уже в марте.