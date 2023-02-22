«Владелец квартиры выселяет»: чего нельзя допускать при аренде жилья

Специалист рассказала, что необходимо помнить при аренде квартиры.
Стоит проверить состояние сантехники и мебели в квартире перед подписанием бумаг и заселении. При обнаружении неисправности лучше отказаться от аренды или обсудить это с собственником.
«Иначе вы рискуете оказаться в ситуации, что неисправность «повесят» на вас. Также до подписания бумаг и произведения оплаты необходимо проверить документ. Убедитесь, что именно собственник сдает вам жилье. Очень часто арендатор сталкивается с одной из мошеннических схем, когда квартира сдается подставным лицом», – отметила эксперт.
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«Впоследствии реальный владелец квартиры выселяет человека. Так что обязательно проверьте, обладает ли арендодатель правом собственности: сверьте паспортные данные, указанные в договоре», – добавила Волкова в беседе с vnimanie.pro.