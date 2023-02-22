«Владелец квартиры выселяет»: чего нельзя допускать при аренде жилья

«Иначе вы рискуете оказаться в ситуации, что неисправность «повесят» на вас. Также до подписания бумаг и произведения оплаты необходимо проверить документ. Убедитесь, что именно собственник сдает вам жилье. Очень часто арендатор сталкивается с одной из мошеннических схем, когда квартира сдается подставным лицом», – отметила эксперт.