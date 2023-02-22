«Позитивно скажется на ценниках»: некоторые товары станут дешевле уже в марте

Товары с низким спросом могут подешеветь уже в начале весны.

Производители будут тратить меньше электроэнергии на поддержание тепла для выращивания фруктов и овощей. Так как температура на улице позволит выращивать сезонные продукты без теплиц. А это в свою очередь повлияет на снижение цен.

«Постепенно к круглогодичным теплицам присоединятся сезонные: на рынок поступит большее количество товара, а это всегда влечет за собой снижение цены», – отметила эксперт.

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