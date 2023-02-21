Россиянам вернули мебель и гардеробы из IKEA: есть шанс купить то, что не успел

Некоторые товары IKEA можно найти на маркетплейсах. А теперь многие смогут купить то, что ранее не успели. Россиянам стали доступны новые позиции, которые раньше были в каталоге ушедшей компании IKEA. Ассортимент расширил «Яндекс Маркет», предложив еще около 500 товаров.

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В категории «Мебель» можно найти те самые лаконичные шкафы для гостиной и ванной, комплекты для детской, а также многоуровневые гардеробы и стеллажи, которых не было раньше. Также теперь стала доступна фурнитура и другие фирменные комплектующие. Однако представители маркетплейса предупредили, что пока заказать мебельные гарнитуры могут только москвичи.