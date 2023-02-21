Решение уже принято: президент РФ сделал заявление о льготной аренде жилья

Не так давно аренда жилья стала более доступной. В России стали чаще брать ипотеку, а вот количество тех, кто снимает квартиру уменьшилось. Хозяева жилья делают скидки, но спрос не такой большой, как год назад. А теперь Владимир Путин предложил запустить новую программу по льготной аренде жилья.
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«Ставка аренды для них будет значительно ниже рыночной — так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство», — сделал заявление Путин.
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