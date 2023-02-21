Решение уже принято: президент РФ сделал заявление о льготной аренде жилья

Не так давно аренда жилья стала более доступной. В России стали чаще брать ипотеку, а вот количество тех, кто снимает квартиру уменьшилось. Хозяева жилья делают скидки, но спрос не такой большой, как год назад. А теперь Владимир Путин предложил запустить новую программу по льготной аренде жилья.