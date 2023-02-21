Поторопитесь с покупкой жилья: ипотека станет дороже с 1 мая 2023 года

Это будет сделано, так как необходимо ограничить риски заемщиков и банков, привести к замедлению роста ипотеки.

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«Однако результатом станут более сбалансированный рост на рынке жилья, купирование рисков ценового пузыря, формирование банками запаса капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам», — отмечается на сайте Банка России.

При этом ЦБ готов в будущем снизить уровень надбавок. Но это случится только когда стандарты кредитования улучшатся.

Важное примечание, что надбавки к коэффициентам риска в отношении кредитов, выданных по программам господдержки с ПДН не более 60% и первоначальным взносом не менее 30%, применяться не будут.