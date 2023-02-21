МРОТ снова увеличат в 2023 году: Владимир Путин поручил повысить выплаты

Владимир Путин 21 февраля выступил во время послания Федеральному Собранию. Он затронул много тем, включая экономические. Президент России отдал важное распоряжение. Он поручил повысить МРОТ второй раз в 2023 году. А это значит, что зарплата снова вырастет.
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Путин предложил, чтобы уже с 1 января 2024 года был проиндексирован МРОТ на 18,5% — до 19 242 рублей.
Это позволит поднять минимальный размер оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы по стране. Однако остается еще один вопрос — на сколько увеличится сумма. Это должны решить власти до 1 июля.