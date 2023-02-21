МРОТ снова увеличат в 2023 году: Владимир Путин поручил повысить выплаты

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Путин предложил, чтобы уже с 1 января 2024 года был проиндексирован МРОТ на 18,5% — до 19 242 рублей.

Это позволит поднять минимальный размер оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы по стране. Однако остается еще один вопрос — на сколько увеличится сумма. Это должны решить власти до 1 июля.