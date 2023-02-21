Деньги начислят в марте: россиянам в возрасте 55–60 лет поступит на карту крупная сумма

По ее словам, на общих основаниях по старости и инвалидности пенсию предоставляют женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60 лет, но только если набран необходимый стаж и достаточное количество индивидуальных коэффициентов.

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«Право на досрочную страховую пенсию имеют различные категории граждан: это врачи, учителя, те, кто работал в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, водители автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах, безработные граждане предпенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства по направлению службы занятости, жители Крайнего Севера и приравненных местностей, артисты балета, цирка», — пояснила сенатор в своем Telegram-канале.

Бибикова добавила, что на эту выплату также могут претендовать женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины, отработавшие не меньше 42 лет.

Также досрочно накопительную часть могут получить многодетные матеря, родители и опекуны детей-инвалидов. Для получения денег нужно написать заявление в Социальный фонд. Если выплату назначат уже в последних числах февраля, то деньги придут уже в марте.