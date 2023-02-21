Деньги начислят в марте: россиянам в возрасте 55–60 лет поступит на карту крупная сумма

В России 46 миллионов пенсионеров — это каждый третий россиянин. Многим положены выплаты. Однако пенсионный возраст был увеличен. Многим пришлось отложить увольнение, так как с 2019 по 2028 год пройдет постепенное повышение пенсионного возраста.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, кто сейчас досрочно может получить накопительную часть пенсии.
По ее словам, на общих основаниях по старости и инвалидности пенсию предоставляют женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60 лет, но только если набран необходимый стаж и достаточное количество индивидуальных коэффициентов.
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«Право на досрочную страховую пенсию имеют различные категории граждан: это врачи, учителя, те, кто работал в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, водители автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах, безработные граждане предпенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства по направлению службы занятости, жители Крайнего Севера и приравненных местностей, артисты балета, цирка», — пояснила сенатор в своем Telegram-канале.
Бибикова добавила, что на эту выплату также могут претендовать женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины, отработавшие не меньше 42 лет.
Также досрочно накопительную часть могут получить многодетные матеря, родители и опекуны детей-инвалидов. Для получения денег нужно написать заявление в Социальный фонд. Если выплату назначат уже в последних числах февраля, то деньги придут уже в марте.