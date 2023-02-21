Два выходных и 16 500 рублей на руки: до 1 апреля россияне получат приятную выплату

Поясняется, что это пособие для граждан, которые имеют значок «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». Такую награду получают те, кто совершил более 40 донаций крови или 60 — плазмы.

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По словам экспертов, получить эту разовую денежную компенсацию также имеют право россияне, которые безвозмездно оказывали услугу. Напомним, что в 2023 году размер выплаты был проиндексирован на 5,5%.

Помимо этой выплаты донорам предоставляются различные привилегии. К примеру, дается два выходных дня, которыми можно воспользоваться в любое время, а также присоединить к отпуску. И самое важное, что этот отдых обязательно оплачивается работодателем, пишет сайт «Служба крови».