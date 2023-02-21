Россияне заняли первое место по скупке жилья в Дубае

В последнее время часто можно услышать, что та или иная российская звезда купила себе квартиру в Дубае. А между тем, РФ вышла на первое место среди стран, чьи граждане покупают себе жилье в этом богатом арабском городе.

«Россия возглавила топ-5 зарубежных стран по объему купленного жилья в Дубае. Кроме россиян там активно покупают жилье представители Великобритании, Индии, Франции и Италии», — цитирует ТАСС представителя консалтинговой компании Nikoliers.

Ее аналитики фиксируют удвоение объемов продаж квартир в Дубае на протяжении двух последних лет, и зимой 2023 года активная динамика продолжается.

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Итак, кто купит жилье в ОАЭ вслед за Ксенией Бородиной?