Как при помощи соды и утюга убрать жирные пятна на одежде: жаль, что не знали раньше

Вспомните от какого количества вещей вам пришлось отказаться из-за неприятных жирных пятен на одежде.

Ведь с ними справляется далеко не каждый порошок и даже пятновыводитель. Теперь проблема решена, а все благодаря копеечной соде.

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Если на жирное пятно посыпать соду, а потом пройтись горячим утюгом, оно исчезнет словно по мановению волшебной палочки. Ели не ушло — насыпьте соду еще раз и опять пройдитесь утюгом, после этого не останется ничего точно.

Источник: Telegram-канал «Домашний очаг».