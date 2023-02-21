Впервые раскрыт честный курс доллара на ближайшее время: сюрприз через несколько дней

Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи уже давно перевалил за 74 рубля и продолжил свой рост дальше, ударяя по нервам россиян.

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Люди, которые привыкли хранить сбережения в иностранной валюте, в панике, ведь теперь они окончательно перестали понимать, что делать с деньгами США дальше – срочно избавляться или покупать новые.

Между тем финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, считает, что доллар не остановит свой рост на 74-75 рублях и способен дорасти до 78 рублей. Он также не исключает и цифры в 80 рублей.

Источник: konkurent.ru.