В Турции надеются, что землетрясения не повлияют на поток туристов из России

Несмотря на новую волну землетрясений, произошедших в Турции 20 февраля, власти страны рассчитывают, что турпоток из России останется стабильным.

«Землетрясения произошли на юго-востоке Турции вдалеке от наших курортных провинций. В связи с этим иностранным туристам, в том числе из России, нечего опасаться. Мы рассчитываем, что стихийные бедствия никак не скажутся на туристическом потоке в предстоящем сезоне», — цитирует ТАСС представителя министерства культуры и туризма республики.

Кстати, 14 февраля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила на пресс-конференции, что катастрофа в Турции не повлияла на динамику продаж летних туров в эту страну среди российских туристов. Эксперт напомнила, что землетрясения затронули регионы, куда наши туристы обычно не ездят, отказы от путешествий были единичными.