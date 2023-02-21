Можно получить до 180 тысяч рублей: россиянам рассказали о выплате трех зарплат за раз

В России временами бизнес переживает кризис. За последние годы участились случаи банкротства. Минтруд доработал законопроект компенсации россиянам трех зарплат, если организация обанкротилась. Отмечается, что должна появиться возможность погашения задолженности, создавшаяся до «обнуления» предприятия, за счет федерального бюджета.
Также нужно знать, что такие изменения рассматривает Российская трехсторонняя комиссия. Сумма, которую получат сотрудники обанкротившейся организации, будет высчитываться, ориентируясь на размер средней зарплаты по региону, потом ее умножат на три. К примеру, в Приморье на данный момент месячный доход держит на уровне 60 тысяч рублей. А в Москве эта сумма больше 100 тысяч рублей.
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«Задолженность по заработной плате, связанная с состоянием банкротства предприятий и организаций, в среднем составляет около 30%. Это достаточно существенная доля, которую вернуть работникам сложно.
Во-первых, длительный характер процедуры банкротства обесценивает долг из-за инфляции. Во-вторых, как правило, вырученных средств не хватает на покрытие долга. В результате работники остаются без средств», — рассказала «Российской газете» профессор Финансового университета при правительстве Александра Сафонова.