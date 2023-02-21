Можно получить до 180 тысяч рублей: россиянам рассказали о выплате трех зарплат за раз

Также нужно знать, что такие изменения рассматривает Российская трехсторонняя комиссия. Сумма, которую получат сотрудники обанкротившейся организации, будет высчитываться, ориентируясь на размер средней зарплаты по региону, потом ее умножат на три. К примеру, в Приморье на данный момент месячный доход держит на уровне 60 тысяч рублей. А в Москве эта сумма больше 100 тысяч рублей.

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