Как легко отмыть микроволновку: просто ставим миску с водой

Очень простой и экологичный способ отмыть микроволновку станет вашим незаменимым помощником на кухне.

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Не секрет, что жир и капли пищи появляются на стенках печи даже у самых аккуратных хозяек, со временем их отмыть становится все тяжелее, поскольку постепенно загрязнения впитываются в пластик.

Чтобы грязь и жир отошли с легкостью, нужно всего лишь налить в подходящую для микроволновой печи миску воду и нагревать на максимальной мощности 10–15 минут. Оставить в таком состоянии микроволновку еще несколько минут, не открывая.

В это время по внутренней поверхности печи будет гулять пар, который размягчит загрязнения, удалить их будет очень просто. При сильно въевшихся пятнах используйте соду в качестве чистящего средства.

Источник: burninghut.ru.