Назван самый лучший темный шоколад: российский оказался в топе экспертов — и недорогой

Эксперты «МаркиКачества» составили список самого лучшего темного шоколада, который продается в российских магазинах.

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Они выбрали максимально качественную, вкусную и безвредную продукцию. В рейтинге, наряду с дорогими марками, оказалось немало вполне бюджетных российских наименований.

На первое место эксперты поставили германский Ritter Sport, на второе – российский «Бабаевский», на третье – опять отечественный продукт «Россия Щедрая душа».

Четвертое место занял шоколад Eco Botanica, который хоть и маскируется под английским наименованием, все-таки производится в России.

Источник: markakachestva.ru.