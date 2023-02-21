Россияне, опоздавшие с покупкой долларов, расплакались: новые цифры бьют по нервам

Доллар с каждым днем поднимается все выше на торгах в Москве. Он давно уже перевалил отметку в 74 рубля и кажется, что больше быть не может.

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Сейчас американская валюта ползет ввысь уже медленнее, хотя и продолжает это делать. На фоне данной тенденции некоторые аналитики заговорили о том, что доллар все-таки стабилизирует свои позиции после февральских праздников и прекратит повышение.

Однако начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин полагает, что курс доллара во втором полугодии может достигнуть на торгах диапазона в 75–80 рублей. Услышав эти цифры, особенно нервные россияне могли расплакаться, ведь они реально могут ударить по нервам.

Источник: primpress.ru.