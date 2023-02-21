Список самых сильных женских имен: они правят миром и манипулируют мужчинами

Таролог и именолог Ирэна Иванова раскрыла женские имена, которые наделяют своих хозяек сверхсилой. Они удачливы в карьере, бизнесе, да и дома у них все в порядке. Их энергии хватит на все и всех.

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Виктория имеет код победы в своем имени, и она действительно старается везде быть первой. Даже второе место ее не интересует. Чем бы она не занималась, везде ее ждет успех.

Ольга имеет огромный ресурс в своем имени. В достижении своих целей проявляет удивительную напористость, сломить ее фактически невозможно. После падения она встает и идет дальше к своей мечте.

Алина не кажется сильной женщиной, но внутри нее заключена такая энергия, что мало не покажется. Она хитра и изворотлива и все равно достигнет того, о чем мечтала, действуя исподтишка.

Силу Киры видно сразу, она с легкостью конкурирует с мужчинами, поражая их воображение. Ее мощь впечатляет и завораживает.

Источник: thevoicemag.ru.