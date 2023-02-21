Как мгновенно убрать засор из раковины при помощи соды, соли и уксуса: шипучка выбьет все!

Многие хозяйки успели столкнуться с бедой щелочных очистителей раковин и душевых поддонов. Они подчас безжалостно портят поверхность даже при самом аккуратном использовании. Да и их эффективность не всегда вызывает восторг.

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Между тем есть старый дедовский метод устранения засоров, которым пользовались еще наши бабушки и мамы.

Всего-то нужно обильно насыпать соли, затем соды в сифон раковины, а потом налить туда уксуса. Получится шипучка, которая не должна вас напугать. Подождите пока пузырьки не уменьшатся, а потом просто смойте все потоком воды из крана.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».