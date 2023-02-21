Россияне срочно бегут в обменники! Сообщили, что доллар прекратил рост — вмешательство извне

Утром 21 февраля стало известно, что доллар продолжил свой рост, увеличив свою цифру на торгах Мосбиржи на 13 копеек, достигнув показателя в 74,63 рубля.

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По сравнению с тем, что происходило ранее, это довольно низкий статус. Очевидно, что американская валюта решила приостановить свое стремительное подорожание.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко рассказал, что эта тенденция не случайна. Ожидается, что после праздников рубль будет поддержан из-за налоговых платежей в бюджет. При условии, что в мире не случится что-то непредвиденное.

Поэтому доллар остановился, а рубль начнет потихоньку вновь укрепляться. Сейчас довольно благоприятное время для обмена валюты.

Источник: 1prime.ru.