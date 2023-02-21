Россияне срочно бегут в обменники! Сообщили, что доллар прекратил рост — вмешательство извне

Россияне срочно бегут в обменники! Сообщили, что доллар прекратил рост – вмешательство извне

Доллар. Фото: Global Look Press

Сейчас самый благоприятный период для покупки банкнот.

Утром 21 февраля стало известно, что доллар продолжил свой рост, увеличив свою цифру на торгах Мосбиржи на 13 копеек, достигнув показателя в 74,63 рубля.

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По сравнению с тем, что происходило ранее, это довольно низкий статус. Очевидно, что американская валюта решила приостановить свое стремительное подорожание.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко рассказал, что эта тенденция не случайна. Ожидается, что после праздников рубль будет поддержан из-за налоговых платежей в бюджет. При условии, что в мире не случится что-то непредвиденное.

Поэтому доллар остановился, а рубль начнет потихоньку вновь укрепляться. Сейчас довольно благоприятное время для обмена валюты.

Источник: 1prime.ru.

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