Как лаком для волос вывести жирное пятно с дивана: просто испаряется без следа

Как обычным лаком для волос вывести жирное пятно с дивана: просто испаряется без следа

Жирное пятно. Фото: соцсети

Этот метод стал хитом Интернета.

В Сети набирает обороты популярности ролик о том, как быстро, дешево и эффективно вывести жирные пятна с мягкой обивки дивана или кресла.

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Все, что требуется – это побрызгать пятно обычным лаком для волос, а потом просто дождаться высыхания или просушить феном через 15 минут.

Удивительно, но этот простой метод реально рабочий! Пятно исчезают словно по мановению волшебной палочки и никаких дорогостоящих средств покупать не надо!

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».

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