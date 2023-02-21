Как лаком для волос вывести жирное пятно с дивана: просто испаряется без следа

В Сети набирает обороты популярности ролик о том, как быстро, дешево и эффективно вывести жирные пятна с мягкой обивки дивана или кресла.

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Все, что требуется – это побрызгать пятно обычным лаком для волос, а потом просто дождаться высыхания или просушить феном через 15 минут.