Как быстро сделать авокадо спелым: кладем рядом банан – просто чудо!

Авокадо уже давно стали любимцами в рационе людей, которые придерживаются принципов здорового питания, да и истинные мясоеды не откажутся от аппетитного гуакамоле с кусочком говядины или рыбки.

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Однако ни для кого не секрет, что найти этот фрукт спелым в российских магазинах крайне проблематично. А ждать несколько дней вызревания плода совсем не хочется.

И тут на помощь приходит очень действенный и удивительный на первый взгляд метод. Но он реально рабочий!

Нам понадобится один банан. Кладем этот фрукт рядом с авокадо, заворачиваем их вместе в фольгу. И через пять часов авокадо уже спелый!