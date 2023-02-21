Зачем посыпать порог дома солью: берегите свою энергию, не все желают добра

Итак, порог дома или квартиры стоит посыпать солью, если у вас побывал недобрый человек, который может пожелать вам что-то нехорошее, сглазить. Чтобы закрыть проход негативной энергии и используется этот простой, но сильный порошок.

Также хозяйки верят, что это предотвращает приход злых сил в дом. Ну а если посмотреть с практической точки зрения, то соль на пороге может спасти от визита насекомых.

Источник: belnovosti.by.