Зачем посыпать порог дома солью: берегите свою энергию, не все желают добра

Простая соль, рассыпанная на пороге дома, может спасти от многих напастей. Люди издревле верили, что она обладает магическими свойствами. Неслучайно так боялись, что она рассыпется случайно, а если это происходило, то посыпали ей голову (чтобы не было ссоры или конфликта).
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Итак, порог дома или квартиры стоит посыпать солью, если у вас побывал недобрый человек, который может пожелать вам что-то нехорошее, сглазить. Чтобы закрыть проход негативной энергии и используется этот простой, но сильный порошок.
Также хозяйки верят, что это предотвращает приход злых сил в дом. Ну а если посмотреть с практической точки зрения, то соль на пороге может спасти от визита насекомых.
Источник: belnovosti.by.