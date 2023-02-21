«Душа буйствует сверх меры»: Василиса Володина предупредила людей 21 февраля

Астролог Василиса Володина констатировала: планета Венера перешла в созвездие Овна. А это значит, пишет эксперт, что наши чувства рвутся обогнать календарь. И многим вдруг хочется новизны и цвета, причем сию же минуту. Чтобы не наделать ошибок, Володина дал универсальные рекомендации, как следует поступить в этот день.

«Многие начинают активно искать пару: от дейтинг-сервисов до спонтанных знакомств на остановке и в транспорте. Нетерпеливыми становятся и отношения с кошельком, особенно у женщин. Порадовать себя к весне непременно стоит, но если душа буйствует сверх меры — сублимируйте в яркость. Чем сочнее будет обновка, тем слабее зуд скупить все и сразу», — написала в рубрике «хорошие новости» в Telegram Володина.

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