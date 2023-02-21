Доллар нанес удар ниже пояса: новые торги заставили валютчиков нервно трястись со своими банкнотами

Курс доллара на 7 утра по Москве вырос на 13 копеек, достигнув показателя в 74,63 рубля. Курс юаня остался на уровне вчерашнего закрытия в 10,87 рубля, евро тоже остановился и торгуется за 79,63 рубля.

К слову, эти показатели сильно волнуют частных лиц, которые имеют дело с играми на валютном рынке, но в общегосударственном масштабе не имеют особенного значения. Российский рынок морально готов и к курсу в 80 рублей, это никак не ослабит экономику страны.

Источник: 1prime.ru.