Перестанет падать: финансист сообщил, когда рубль отыграется на валютном рынке

Падение курса отечественной валюты относительно доллара и евро изрядно напугало россиян. Ведь это грозит обернуться ростом цен на импортные товары и в канун сезона отпусков повлияет на стоимость путешествий. Когда же ситуация изменится, и рубль перестанет падать? Об этом порассуждал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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По словам Антонова, рубль будет отыгрываться уже в конце февраля. На это повлияет продажа экспортерами валютной выручки, рассказал агентству «Прайм» эксперт. Поддержит рубль и налоговый период, выплаты по которому придутся как раз на 28 февраля.