Само сходит! Как быстро очистить микроволновку копеечным средством – есть у каждого в шкафу

Микроволновка после нескольких применений практически всегда нуждается в очищении. Увы, но капли еды и жир неизменно оказываются на стенках техники. Да к тому же появляется запах.

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На помощь приходят новомодные дорогие средства, однако опытные хозяйки предпочитают тратить деньги на свою красоту и одежду, а не на грязь и жир.

Итак, все пятна легко сойдут, если применить старый проверенный метод, который обойдется вам в сущие копейки. Нужно взять стеклянную пиалу, налить в нее горячую воду, насыпать 1 столовую ложку пищевой соды, которая очистит масляные отложения гораздо лучше лимонной кислоты или уксуса. Далее положить в воду кожуру от цитрусовых (любых) для устранения запаха. Можно без этого пункта.