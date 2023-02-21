«Накрывает волной»: Глоба на 22 февраля сделал предупреждение

Сын знаменитых российских астрологов Тамары и Павла Глобы Богдан продолжает дело своих родителей и регулярно предупреждает людей о грядущих событиях. На этот раз он сделал предречение на 22 февраля. Канун праздника станет довольно плодотворным на работе и в творчестве. Вот что посоветовал астролог в Telegram:

«Среда накрывает деловой волной и творческими идеями. Не сидите на месте и используйте все шансы! Всего не охватишь, но чем больше семян посеете, тем больше и пожнете».

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А вот в целом Масленичная неделя с 20 по 26 февраля будет непростой. По словам Глобы-младшего, до конца потрясений и катаклизмов еще далеко, и эта семидневка продолжит «перетряхивать» умы и сердца. Поэтому с намеченного пути сходить астролог не рекомендует. Особенно «взрывными» будут последние дни недели.