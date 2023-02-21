«За пределы верхней границы»: что произойдет с долларом в России сразу после праздников

Доллар. Фото: Global Look Press

Доллар. Фото: Global Look Press

Финансист дал прогноз на ближайший курс валюты.

Конец зимы рискует обернуться новыми валютными рекордами. Тренд на падение рубля, который наблюдается уже несколько недель, сохранится. Несмотря на то, что в преддверии длинных выходных февраля отечественная валюта «замерла».

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Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко рассказал сайту «Прайм», что ситуация сразу после праздников поменяется. И объяснил, что произойдет на этом фоне с долларом в России.

«До конца месяца диапазон движения по паре доллар/рубль может оказаться достаточно широким — 73,5-75,5 рублей, с возможным выходом курса за пределы верхней границы», - сообщил аналитик.

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