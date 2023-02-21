«За пределы верхней границы»: что произойдет с долларом в России сразу после праздников

Конец зимы рискует обернуться новыми валютными рекордами. Тренд на падение рубля, который наблюдается уже несколько недель, сохранится. Несмотря на то, что в преддверии длинных выходных февраля отечественная валюта «замерла».

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Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко рассказал сайту «Прайм», что ситуация сразу после праздников поменяется. И объяснил, что произойдет на этом фоне с долларом в России.