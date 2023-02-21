«Окажет определенную поддержку бюджету»: аналитик рассказал, что падение рубля может пойти на пользу

Специалист рассказал, что ждет российскую валюту в ближайшее время.

Аналитик признался, что на конец февраля рубль может серьезно сдать позиции и «проиграть» доллару. Однако в такой ситуации не стоит искать только «минусы».

«Вероятность взлета доллара до 76–78 рублей существует. В то же время, на 27 февраля придется пик платежей компаний-экспортеров по бюджетному правилу, что может оказать поддержку рублю», – отметил Станислав Бовт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».