«Окажет определенную поддержку бюджету»: аналитик рассказал, что падение рубля может пойти на пользу

Рубль

Рубль. Фото: Global Look Press 

Финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт поделился экспертным мнением.

Специалист рассказал, что ждет российскую валюту в ближайшее время. 

Аналитик признался, что на конец февраля рубль может серьезно сдать позиции и «проиграть» доллару. Однако в такой ситуации не стоит искать только «минусы».

«Вероятность взлета доллара до 76–78 рублей существует. В то же время, на 27 февраля придется пик платежей компаний-экспортеров по бюджетному правилу, что может оказать поддержку рублю», – отметил Станислав Бовт.

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«На мой взгляд, сильный доллар окажет определенную поддержку бюджету, увеличив рублевую выручку от экспорта, что неплохо для экономики в целом», – заключил эксперт в беседе с iz.ru.

Напомним, ранее эксперты назвали причины ослабления рубля.

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