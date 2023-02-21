«Окажет определенную поддержку бюджету»: аналитик рассказал, что падение рубля может пойти на пользу

Специалист рассказал, что ждет российскую валюту в ближайшее время.
Аналитик признался, что на конец февраля рубль может серьезно сдать позиции и «проиграть» доллару. Однако в такой ситуации не стоит искать только «минусы».
«Вероятность взлета доллара до 76–78 рублей существует. В то же время, на 27 февраля придется пик платежей компаний-экспортеров по бюджетному правилу, что может оказать поддержку рублю», – отметил Станислав Бовт.
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«На мой взгляд, сильный доллар окажет определенную поддержку бюджету, увеличив рублевую выручку от экспорта, что неплохо для экономики в целом», – заключил эксперт в беседе с iz.ru.
Напомним, ранее эксперты назвали причины ослабления рубля.