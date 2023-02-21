Без вреда для фигуры: в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно приготовить блины

Стало известно, что Роспотребнадзор советует любителям полакомиться блинчиками в Масленицу.
Во-первых, эксперты организации рекомендуют заменить пшеничную муку на гречневую, овсяную, ржаную или цельнозерновую. Эти варианты муки сделают блины менее калорийными. Таким спсобсом можно уберечь фигуру от лишних килограммов в праздник.
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Во-вторых, кефир позволит приготовить менее жирные блинчики. Поэтому молоку стоит предпочесть кефир.
В-третьих, стоит купить сливочное масло и сметану без растительных жиров. Об этом заявили на сайте rospotrebnadzor.ru.
Напомним, ранее актриса Екатерина Волкова поделилась рецептом блинов.