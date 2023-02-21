Глоба дал совет на Масленичную неделю: «Вне зависимости от обстоятельств»

Наступившая Масленичная неделя напомнила людям о грядущей весне. И в эту семидневку, несмотря на ее непростое течение, нужно обязательно соблюсти обычаи, которые корнями уходят в далекое прошлое. Астролог Богдан Глоба дал совет в своем Telegram каждому.

«Начало Масленичной недели. Не секрет, что ее неизменный кулинарный атрибут являет собой не что иное, как символ Солнца. И, на мой взгляд, вне зависимости от обстоятельств и верований, съесть блинчик – прекрасная идея», - порекомендовал астролог.

Кстати, Масленичная неделя стартовала с Новолуния. Растущая луна благоприятна своей энергией. Однако, до конца потрясений и катаклизмов еще далеко. И Глоба-младший рекомендует в это непростое время держаться того, во что верите.

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