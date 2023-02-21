Как отстирать кухонные полотенца таблеткой: просто добавьте воды

Замачивать, кипятить, скупать дорогущую химию для того, чтобы вернуть кухонными полотенцам прежний вид – каждая хозяйка знает, как это непросто. Ведь первым помощникам на кухне достается изрядно, эти жир и гарь, навар и пролитый борщ въедаются быстро, но не сдаются легко при стирке.

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При этом, найден способ отстирать все пятна с кухонных полотенце поможет одна таблетка. Возьмите ее из посудомоечной машины – да-да, это таблетка для мытья посуды! Растворите ее в полулитре обычной нехолодной воды, затем погрузите свои кухонные полотенца и салфетки, через час состирайте, неважно – на руках или в машинке. Готово!

По материалам сайта Pensnews