«Поставит перед выбором»: Глоба 21 февраля сообщил людям важное – каждому!

Наступившая рабочая неделя хоть и короткая, но достаточно напряженная. Особенно ее конец. Астролог Богдан Глоба предупреждает о взрывных днях на уикенд в энергетическом и событийном планах, расслабляться явно неуместно. 21 февраля стоит прислушиваться к советам опытных людей, близкие тоже помогут, чем смогут. И снова перед каждым человеком встанет проблема выбора.

«Вторник поставит перед выбором между сиюминутным и долговременным. Не пренебрегайте советами опытных, просите помощи у близких и двигайтесь наиболее выгодным путем», - рассказал сын Тамары и Павла Глобы людям.

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