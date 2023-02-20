Материнский капитал предложили использовать для покупки спортивного инвентаря

Стало известно, что материнский капитал можно будет потратить на приобретение спортивного инвентаря.

Депутат Государственной Думы Василий Власов отметил, что его предложение поспособствует физическому развитию детей. Так как матери смогут купить на средства полученного капитала дорогостоящий спортивный инвентарь для ребенка.

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