Не выше 82 рублей: эксперт раскрыл, каким будет курс валют к концу февраля

По словам эксперта, рубль будет укрепляться. Но он подчеркнул, что российская валюта находится под давлением. По его словам такие факты как дефицит бюджета и снижение предложения экспортной выручки будут приближать курс к зоне 78-80 рублей за доллар.

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Однако Антонов считает, что это предел и выше доллар к рублю не поднимется. По мнению эксперта, к началу весны доллар скорее всего не поднимется выше 82 рублей, евро будет 80-81 рублей, юань — 11 рублей, об этом сообщает Lenta.ru.