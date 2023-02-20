«Пропал второй подбородок»: специалист честно поговорила об изменениях Филиппа Киркорова

Эксперт оценила изменения, которые произошли во внешности поп-короля Филиппа Киркорова.
Оказалось, скульптурная липосакция не только освежила Киркорова, но и позволила артисту постройнеть.
«Филипп Киркоров открыто признался в том, что сделал скульптурную липосакцию. Как итог — ушли объемы в области живота, был сформирован пресс. Фигура певца стала более подтянутой, ушла грузность», — заявила пластический хирург Виктория Блинова.
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«Также артисту выполнили SMAS-подтяжку лица и шеи. Так Киркоров посвежел и омолодился. Овал лица стал более четким, пропал второй подбородок, ушли усталость и птоз», — добавила специалист в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее Киркоров проговорился о причине расставания с Пугачевой.