Неприятный запах исчезнет: народные средства, которые могут заменить самый действенный порошок

Постельное белье

Постельное белье. Фото: Global Look Press 

Эти полезные вещи найдутся у любой хозяйки.

Эксперты рассказали, как сохранить свежесть постельного белья.

Чтобы простыня долго оставался благоухающей, не стоит класть ее в места, где скапливается пыль. Также не нужно убирать белье в шкаф влажным и точно не стоит хранить наволочки и пододеяльники вместе с обувью.

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Если же неприятный запах появился, паниковать не стоит. Есть народные средства, которые спасут постельное белье. Речь идет о соде и уксусе.

Необходимо взять 250 г соды и добавить в отсек для порошка. Эксперты утверждают, что такой способ поможет избавиться от неприятного запаха и застарелых пятен. 

Уксус в размере 50 мл также поможет устранить затхлый запах. Об этом рассказали belnovosti.by.

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