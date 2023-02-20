Неприятный запах исчезнет: народные средства, которые могут заменить самый действенный порошок

Эксперты рассказали, как сохранить свежесть постельного белья.

Чтобы простыня долго оставался благоухающей, не стоит класть ее в места, где скапливается пыль. Также не нужно убирать белье в шкаф влажным и точно не стоит хранить наволочки и пододеяльники вместе с обувью.

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Если же неприятный запах появился, паниковать не стоит. Есть народные средства, которые спасут постельное белье. Речь идет о соде и уксусе.