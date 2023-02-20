Сразу на несколько тысяч рублей: россиянам раскрыли, как просто и легко увеличить пенсию

По словам эксперта, самозанятые выплачивают только налог на профессиональный доход и не имеют другого места работы. В таком случае граждане рассчитывают только на социальную пенсию. А вот сами выплаты зависят от баллов, которые начисляются за страховой стаж.

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А чтобы получить их, нужно уплатить минимальный размер страхового взноса за год. В 2023-м он оценивается в 36 723 рубля.

«Заработок, получаемый в качестве работника по трудовому договору, облагается по общим правилам — страховые выплаты, а также НДФЛ», — пояснила Турунина в беседе с «РГ».

Она также напомнила, что уже с 1 июля этого года плательщики налога на профессиональный доход смогут рассчитывать на получение больничных.