Сразу на несколько тысяч рублей: россиянам раскрыли, как просто и легко увеличить пенсию

В России с каждым годом увеличивается число пенсионеров. Всем положены выплаты, но эти суммы очень разные. Однако существуют минимальные выплаты, которые установлены в разных регионах. Также есть надбавки и льготы для пожилых граждан.
Член Ассоциации юристов России Ольга Турунина рассказал, как легко увеличить будущую пенсию. К примеру, самозанятые россияне могут сделать с помощью дополнительных страховых взносов в Социальный фонд
По словам эксперта, самозанятые выплачивают только налог на профессиональный доход и не имеют другого места работы. В таком случае граждане рассчитывают только на социальную пенсию. А вот сами выплаты зависят от баллов, которые начисляются за страховой стаж.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
А чтобы получить их, нужно уплатить минимальный размер страхового взноса за год. В 2023-м он оценивается в 36 723 рубля.
«Заработок, получаемый в качестве работника по трудовому договору, облагается по общим правилам — страховые выплаты, а также НДФЛ», — пояснила Турунина в беседе с «РГ».
Она также напомнила, что уже с 1 июля этого года плательщики налога на профессиональный доход смогут рассчитывать на получение больничных.